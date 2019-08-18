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Ставший рептилоидом банкир мечтает стать бесполым существом

Ричард Эрнандес, называющий себя Легион Медуза, рассказал о том, что мечтает стать бесполым существом, поэтому вскоре планирует удалить свой пенис. Обычный банкир, неожиданно ставший рептилоидом, уже перенес более 20 операций, до неузнаваемости изменивших его внешний вид.
Ставший рептилоидом банкир мечтает стать бесполым существом

Детство Ричарда Эрнандеса выдалось крайне сложным, он постоянно испытывал давление и нападки со стороны ближайших родственников, из-за чего он очень быстро стал отличаться от всех остальных. Уже в 11 лет он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и заявил, что ненавидит собственное тело. Спустя годы он устроился работать в банк и стал успешным банкиром. Так было до тех пор, пока он не узнал, что у него ВИЧ.

В тот момент Ричард Эрнандес решил полностью изменить свою жизнь и стать тем, кем всегда хотел. На это он потратил почти 100 тысяч долларов, 20 лет и около 20 операций. Сейчас он называет себя Легион Медуза или Леди-дракон. Мужчина прошел процедуру кастрации и удаления ушных раковин, а также установил у себя на голове под кожей рога.

Сейчас ставший рептилоидом банкир собирается превратиться в полностью бесполое существо, для чего планирует удалить свой пенис. Он начал подготовку к этой операции, но уже сейчас заявляет о том, что она не станет последней. Текущий внешний вид Ричарда Эрнандеса вызывает у обычных людей одновременно и страх, и интерес, поэтому на улице с ним регулярно делают совместные снимки.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:34

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