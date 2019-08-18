Ставший рептилоидом банкир мечтает стать бесполым существом

Детство Ричарда Эрнандеса выдалось крайне сложным, он постоянно испытывал давление и нападки со стороны ближайших родственников, из-за чего он очень быстро стал отличаться от всех остальных. Уже в 11 лет он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и заявил, что ненавидит собственное тело. Спустя годы он устроился работать в банк и стал успешным банкиром. Так было до тех пор, пока он не узнал, что у него ВИЧ.В тот момент Ричард Эрнандес решил полностью изменить свою жизнь и стать тем, кем всегда хотел. На это он потратил почти 100 тысяч долларов, 20 лет и около 20 операций. Сейчас он называет себя Легион Медуза или Леди-дракон. Мужчина прошел процедуру кастрации и удаления ушных раковин, а также установил у себя на голове под кожей рога.Сейчас ставший рептилоидом банкир собирается превратиться в полностью бесполое существо, для чего планирует удалить свой пенис. Он начал подготовку к этой операции, но уже сейчас заявляет о том, что она не станет последней. Текущий внешний вид Ричарда Эрнандеса вызывает у обычных людей одновременно и страх, и интерес, поэтому на улице с ним регулярно делают совместные снимки.