В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу людей





ДТП случилось в ночь с 17 на 18 августа в селе Кленовском, Свердловская область. 4 молодых человека шли по дорожной обочине, когда на них наехал автомобиль Lexus, вылетевший с проезжей части дороги. Трое из них получили лишь ссадины и ушибы, поэтому отказались от госпитализации, однако одной девушке повезло меньше. У нее перелом руки выше локтя, а также смещение некоторых костей. Сообщается, что в этот день она отпраздновала свое 18-летие.На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД Нижнесергинского района Свердловской области. Им уже удалось установить личность водителя Lexus. Сообщается, что во время наезда на толпу людей он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что среди пострадавших были как совершеннолетние, так и подростки. Представители ГИБДД уже установили, что группа молодых людей не виновата в ДТП, так как они не нарушали ПДД и не стояли на самой дороге. Другие подробности инцидента продолжают выясняться.