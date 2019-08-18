АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу людей

В Нижнесергинском районе Свердловской области автомобиль Lexus наехал на толпу людей. Оказалось, что водитель транспортного средства был пьяный, в результате наезда пострадала 18-летняя девушка, у нее перелом руки выше локтя.
В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу людей

ДТП случилось в ночь с 17 на 18 августа в селе Кленовском, Свердловская область. 4 молодых человека шли по дорожной обочине, когда на них наехал автомобиль Lexus, вылетевший с проезжей части дороги. Трое из них получили лишь ссадины и ушибы, поэтому отказались от госпитализации, однако одной девушке повезло меньше. У нее перелом руки выше локтя, а также смещение некоторых костей. Сообщается, что в этот день она отпраздновала свое 18-летие.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД Нижнесергинского района Свердловской области. Им уже удалось установить личность водителя Lexus. Сообщается, что во время наезда на толпу людей он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что среди пострадавших были как совершеннолетние, так и подростки. Представители ГИБДД уже установили, что группа молодых людей не виновата в ДТП, так как они не нарушали ПДД и не стояли на самой дороге. Другие подробности инцидента продолжают выясняться.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старший сын певицы Валерии тайно женился на…
Исследователи рассказали, кто более талантлив в…
Валерий Баринов рассказал о творчестве и способе держать себя в…
Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными…
Ставший рептилоидом банкир мечтает стать бесполым…
Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию…
Представлен ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского…
Юлия Волкова превратилась в копию Ирины…
В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу…
В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий «умного…
Глюкозу в новом образе сравнили с…
В Сети обнародованы официальные рендеры смартфона Nokia…
Walt Disney сократит расходы на студию Fox после провала ее…
Ученые назвали вид риса, снижающий уровень «плохого» холестерина в…
Александра Петрова с бородой поклонники сравнили с Леонардо Ди…
Apple Watch 5 выйдут в корпусе из титана и…
Дмитрий Дибров потерял чемодан с вещами жены в аэропорту…
Медики развенчали мифы о пользе шипучих препаратов при…
Диана Арбенина опубликовала снимок с сыном с Багамских…
Эксперты из Великобритании назвали методы экономии на ремонте…
Роза Сябитова заступилась за раскритикованную в соцсетях…
В NASA зафиксировали момент столкновения кометы с…
На могиле Веры Глаголевой установили красивый памятник в виде…
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco…
Анна Михалкова с самоиронией высказалась о собственной…
Эксперт составил топ-5 представительных бюджетных…
Юлия Меньшова вспомнила, как с мужем выбирала имена для…
Под Новокузнецком в ДТП погибла молодая пара, еще один человек…
Врачи назвали способы борьбы с укачиванием в…
«Сгорела, порезалась, заболела, поправилась»: Кристина Асмус рассказала об отпуске на…
Apple тестирует игровой сервис Arcade среди своих…
Дмитрий Шепелев рассказал, как учит сына от Жанны Фриске финансовой…
Стало известно, почему не стоит есть суп каждый…
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой процедуре для тонуса мышц…
Элвис Пресли станет шпионом в новом сериале…
Названы 20 продуктов для повышения уровня фертильности у…
Глава Nvidia назвал «безумием» покупку бюджетных…
Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым…
Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением…
Ученые: зеленый чай полезен для сердца и…
Просмотреть все новости