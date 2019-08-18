Юлия Волкова превратилась в копию Ирины Понаровской

Как передает издание "7 Дней", публика уверена, что Юлия Волкова стала копией Ирины Понаровской в те годы, когда певица была брюнеткой и носила челку. Предполагается, что знаменитость обратилась к косметологам, проведя множество манипуляций над внешностью, и это изменило ее до неузнаваемости. По мнению публики, филлеры и ботокс избавили артистку от индивидуальных черт, лишив особенностей.Несколько лет Ирина Понаровская не появлялась на публике, а до того, как выйти в свет, звезда кардинально сменила имидж. Артистка появилась на нескольких шоу в прошлом году, а на частные мероприятия она пришла с новой прической и розовым цветом волос. Однако Юлия Волкова не смогла сохранить индивидуальность, обратившись к косметологам, из-за чего ее раскритиковали фанаты.