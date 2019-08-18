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Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую

Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу. Звезды рассказали о своих отношениях после слухов об их расставании и прочих проблемах в семье.

Несмотря на разницу в возрасте, Андрей Кончаловский ладит со своей супругой и считает музой. Их знакомство состоялось в 1996 году, и с тех пор они стали почти неразлучными, но режиссер признает, что у них тоже бывают ссоры. Артист назвал причиной конфликтов сильный характер избранницы и ее детское поведение. Однако за стойкость и настойчивость он и полюбил Высоцкую, но признался, что даже за долгий срок брака не успел полностью узнать жену. Как отметил Кончаловский, он знает ее с пятилетнего возраста и посмотрел на все состояния и развитие супруги, а всеобъемлющее знание личности артист назвал любовью.

Семья Кончаловских сильно изменилась после аварии, в которой пострадала дочь артистов. Год назад поклонники заподозрили проблемы в отношениях пары, но недавно супруги обвенчались. Церемония состоялась в Троицком соборе Пскова, куда были приглашены самые близкие люди возлюбленных. Как передает издание Tatler слова Андрея Кончаловского, в современном мире глупо начинать семейную жизнь с венчания, поскольку к этому решению нужно прийти со временем.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24

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