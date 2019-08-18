Представлен ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона
Эксперты представили ТОП-5 самых интересных новинок предстоящего Франкфуртского автосалона. Мероприятие стартует 10 сентября и может похвастаться целым рядом многообещающих машин, способных заинтересовать автолюбителей.
Открывает ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона обновленная версия внедорожника Land Rover Defender. Авто получит полностью новый дизайн и современную платформу, использовавшуюся в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. Четвертое место эксперты отдали новым BMW 4-Series. Известно о них крайне мало, но сообщается, что авто получат моторную линейку из 3-Series.
Тройку ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона открывает электрический Opel Corsa. Модель получит 125-сильный электродвигатель, запас хода около 330 км и разгон до «сотни» за 8,1 секунды. Эта модель может заинтересовать россиян, ведь Opel недавно вернулся в РФ. Вторую строчку присудили «заряженному» универсалу Audi RS6 Avant. Эта новинка получит 600-сильный 4,0-литровй турбодвигатель, разгон до «сотни» за 3,6 секунды и максимальную скорость в 310 км/ч.
Самой интересной новинкой Франкфуртского автосалона эксперты признали Mercedes EQ. В настоящий момент не известно, какую модель покажет бренд, но есть вероятность, что ей окажется будущий флагманский седан Mercedes EQS. Он получит электрическую установку и возможность заряжаться от обычной электросети.
Открывает ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона обновленная версия внедорожника Land Rover Defender. Авто получит полностью новый дизайн и современную платформу, использовавшуюся в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. Четвертое место эксперты отдали новым BMW 4-Series. Известно о них крайне мало, но сообщается, что авто получат моторную линейку из 3-Series.
Тройку ТОП-5 самых интересных новинок Франкфуртского автосалона открывает электрический Opel Corsa. Модель получит 125-сильный электродвигатель, запас хода около 330 км и разгон до «сотни» за 8,1 секунды. Эта модель может заинтересовать россиян, ведь Opel недавно вернулся в РФ. Вторую строчку присудили «заряженному» универсалу Audi RS6 Avant. Эта новинка получит 600-сильный 4,0-литровй турбодвигатель, разгон до «сотни» за 3,6 секунды и максимальную скорость в 310 км/ч.
Самой интересной новинкой Франкфуртского автосалона эксперты признали Mercedes EQ. В настоящий момент не известно, какую модель покажет бренд, но есть вероятность, что ей окажется будущий флагманский седан Mercedes EQS. Он получит электрическую установку и возможность заряжаться от обычной электросети.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:14