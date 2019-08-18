В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий «умного дома»





Компания намерена обратиться к продуктам и решениям, которые «выходят за рамки» стандартного представления о домашней обстановке. К слову, впервые о подобных планах в IKEA заговорили еще 7 лет назад во время запуска проекта Home smart. В итоге компания выпустила устройство для беспроводной зарядки и систему «умного» звука и освещения.Уже в ближайшее время проект будет развиваться и финансироваться более активно, поэтому стоит ожидать открытия специального структурного подразделения, отметил сотрудник компании Бьорн Блок.