В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий «умного дома»
Представители шведской торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA приняли решение об активных инвестициях в разработку собственных технологий для «умных домов». Соответствующее заявление накануне было опубликовано на официальном сайте бренда. Кроме того, будет открыто специальное структурное подразделение для развития этой отрасли.
Компания намерена обратиться к продуктам и решениям, которые «выходят за рамки» стандартного представления о домашней обстановке. К слову, впервые о подобных планах в IKEA заговорили еще 7 лет назад во время запуска проекта Home smart. В итоге компания выпустила устройство для беспроводной зарядки и систему «умного» звука и освещения.
Уже в ближайшее время проект будет развиваться и финансироваться более активно, поэтому стоит ожидать открытия специального структурного подразделения, отметил сотрудник компании Бьорн Блок.
Компания намерена обратиться к продуктам и решениям, которые «выходят за рамки» стандартного представления о домашней обстановке. К слову, впервые о подобных планах в IKEA заговорили еще 7 лет назад во время запуска проекта Home smart. В итоге компания выпустила устройство для беспроводной зарядки и систему «умного» звука и освещения.
Уже в ближайшее время проект будет развиваться и финансироваться более активно, поэтому стоит ожидать открытия специального структурного подразделения, отметил сотрудник компании Бьорн Блок.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:41