Глюкозу в новом образе сравнили с Брежневым

В Instagram Глюкоза опубликовала несколько снимков в новом образе и поделилась размышлениями на тему того, насколько важны перемены во внешнем виде для женщины. Певица заявляет, что для нее ответ очевиден. Она считает, что новые образы позволяют представительницам слабого пола вновь почувствовать уверенность в себе и ощутить свою привлекательность, что помогает им в остальных аспектах жизни, например, добавляя мотивации и повышая настроение. Именно поэтому Наталья Чистякова-Ионова и решилась на перемены в своем внешнем виде и полностью довольна полученным результатом.Несмотря на это, некоторые пользователи Сети сравнили Глюкозу с Брежневым и отметили, что новая прическа ей совершенно не к лицу, передает «Дни.ру». Они назвали подобный эксперимент провальным и предложили исполнительнице вернуться к своему прошлому образу. При этом многие подписчики Натальи Чистякова-Ионовой в Instagram в большинстве своем положительно отреагировали на перемены во внешности звезды. Они написали о том, что природная красота певицы позволяет ей всегда выглядеть отлично.