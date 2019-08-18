В Сети обнародованы официальные рендеры смартфона Nokia 7.2





Согласно недавно опубликованному рендеру, Nokia 7.2 будет иметь круглый модуль камеры, размещенный на задней панели. Основная камера будет иметь три датчика, а на тыльной стороне также будет присутствовать дактилоскопический сканер. Эксперты заметили на изображениях особенно тонкий корпус модели. Известно, что Nokia 7.2 и версия 6.2 будут выглядеть идентично, поэтому рендер описывает внешность обоих смартфонов.На данный момент ожидается официальный анонс гаджета, который, согласно имеющимся данным, будет иметь чипсет Snapdragon 710 и 6 Гб ОЗУ. Презентация состоится в конце 5 сентября в Берлине, где также будут представлены другие модели смартфонов и кнопочные телефоны.