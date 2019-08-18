Александра Петрова с бородой поклонники сравнили с Леонардо Ди Каприо
Известного российского актера Александра Петрова сравнили с звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. На такие мысли подписчиков артиста подтолкнул свежий снимок с отдыха знаменитости, на котором он предстал с бородой.
Сейчас в жизни Александра Петрова происходят стремительные перемены. Недавно стало известно, что актер отказался сниматься в новом сезоне успешного сериала «Полицейский с Рублевки», так как хочет принимать участие в более разнообразных и творческих проектах. Также СМИ сообщали о том, что артист расстался с Ириной Старшенбаум и завязал роман с молодой актрисой Стасей Милославской.
В настоящий момент Александр Петров находится в отпуске, он путешествует по Европе, причем делает это сам, находясь за рулем авто. Артист недавно побывал в Италии и Франции, однако будущие места своего маршрута он держит в секрете. В Instagram знаменитость разместил снимок с бородой. Актер отдыхает на пляже и наслаждается открывшимся перед ним видом.
На этом снимке поклонники сравнили Александра Петрова с Леонардо Ди Каприо. На такие ассоциации их навела борода и профиль россиянина, хотя некоторые увидели в нем даже Арнольда Шварценеггера. При этом сам актер вряд ли хотел похвастаться свой бородой, ведь он сопроводил обновление перефразированной строчкой из песни рэпера Oxxxymiron: «Там, где мы есть – горит невиданный рассвет. Там, где мы есть – море и рубиновый закат».
Сейчас в жизни Александра Петрова происходят стремительные перемены. Недавно стало известно, что актер отказался сниматься в новом сезоне успешного сериала «Полицейский с Рублевки», так как хочет принимать участие в более разнообразных и творческих проектах. Также СМИ сообщали о том, что артист расстался с Ириной Старшенбаум и завязал роман с молодой актрисой Стасей Милославской.
В настоящий момент Александр Петров находится в отпуске, он путешествует по Европе, причем делает это сам, находясь за рулем авто. Артист недавно побывал в Италии и Франции, однако будущие места своего маршрута он держит в секрете. В Instagram знаменитость разместил снимок с бородой. Актер отдыхает на пляже и наслаждается открывшимся перед ним видом.
На этом снимке поклонники сравнили Александра Петрова с Леонардо Ди Каприо. На такие ассоциации их навела борода и профиль россиянина, хотя некоторые увидели в нем даже Арнольда Шварценеггера. При этом сам актер вряд ли хотел похвастаться свой бородой, ведь он сопроводил обновление перефразированной строчкой из песни рэпера Oxxxymiron: «Там, где мы есть – горит невиданный рассвет. Там, где мы есть – море и рубиновый закат».