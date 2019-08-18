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Дмитрий Дибров потерял чемодан с вещами жены в аэропорту Барселоны

Журналист Дмитрий Дибров оставил чемодан супруги во время пребывания пары в аэропорту Барселоны, в связи с чем она лишилась многих личных вещей. Артистка рассказала о случившемся на своей странице в Instagram.

Полина Диброва призналась, что находится в трауре из-за потерянных вещей, а также отметила, что ее семья не может обойтись без приключений. Телеведущий из-за спешки забыл в аэропорту испанского города красный чемодан, который принадлежал его супруге. Перед посадкой Дмитрий Дибров отправился в кафе покупать воду и по неосмотрительности оставил багаж там. В чемодане оказались личные вещи жены журналиста, а именно несколько пар обуви, два ремня, сумки и вся ее декоративная косметика с украшениями. Она отметила, что чуть было не расплакалась из-за пропажи, но признала наличие собственной неосмотрительности. В самолет вошли восемь человек, соответственно, имелось аналогичное количество предметов ручной клади, но именно ее чемодан потерялся.

Полина Диброва решила спросить совета у поклонников, которые сталкивались с подобным. В комментариях фолловеры оставили множество советов, историй из жизни, а также порекомендовали не переживать, но пока вещь вернуть не удалось.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:31

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