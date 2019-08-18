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Диана Арбенина опубликовала снимок с сыном с Багамских островов

Известный российский музыкант и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась снимком с Багамских островов. Артистка опубликовала фото с сыном Артемом и рассказала, о чем он думает во время отдыха.
Диана Арбенина опубликовала снимок с сыном с Багамских островов

Сначала Диана Арбенина разместила в Instagram обрезанный снимок с лицом наследника и предложила поклонникам угадать, куда он смотрит. Во время обсуждения мнения подписчиков разделились, кто-то предположил, что Артем смотрит на свою сестру Марту или звездную мать, но были и другие варианты. Некоторые поклонники посчитали, что он рассматривает природу Багамских островов.

Чуть позже Диана Арбенина разместила полный снимок, и оказалось, что ее сын смотрит именно на нее. При этом музыкант отметила, что на самом деле все не так просто. Несмотря на то, что его взгляд направлен на мать, он видит в ней не родительницу, а свое детство, ведь, по мнению артистки, именно такие ассоциации она вызывает у Артема. В конце лидер группы «Ночные снайперы» отметила, что подобные моменты являются незабываемыми для любой матери.

Поклонники Дианы Арбениной были впечатлены трогательным и нежным снимком. Они уверены, что отпуск на Багамских островах в компании своих детей является лучшим способом отдохнуть и набраться сил. Подписчики пожелали звездному семейству удачи и незабываемых впечатлений.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:14

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