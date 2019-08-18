Диана Арбенина опубликовала снимок с сыном с Багамских островов

Сначала Диана Арбенина разместила в Instagram обрезанный снимок с лицом наследника и предложила поклонникам угадать, куда он смотрит. Во время обсуждения мнения подписчиков разделились, кто-то предположил, что Артем смотрит на свою сестру Марту или звездную мать, но были и другие варианты. Некоторые поклонники посчитали, что он рассматривает природу Багамских островов.Чуть позже Диана Арбенина разместила полный снимок, и оказалось, что ее сын смотрит именно на нее. При этом музыкант отметила, что на самом деле все не так просто. Несмотря на то, что его взгляд направлен на мать, он видит в ней не родительницу, а свое детство, ведь, по мнению артистки, именно такие ассоциации она вызывает у Артема. В конце лидер группы «Ночные снайперы» отметила, что подобные моменты являются незабываемыми для любой матери.Поклонники Дианы Арбениной были впечатлены трогательным и нежным снимком. Они уверены, что отпуск на Багамских островах в компании своих детей является лучшим способом отдохнуть и набраться сил. Подписчики пожелали звездному семейству удачи и незабываемых впечатлений.