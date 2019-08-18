Apple Watch 5 выйдут в корпусе из титана и керамики
Осенью выйдет пятое поколение часов Apple Watch. Новые разработки американской компании будут сделаны из титана и керамики.
Во время первой настройки умных-часов Apple Watch возникает анимация, имитирующая дизайн корпуса устройства с указанием наименования аксессуара. В бета-версии watchOS найдены новые типы анимационной «картинки» для предстоящих моделей: для керамического и титанового корпусов.
На основе имеющейся информации можно сделать вывод, что смарт-часы сберегут форм-фактор Series 4: на рынке покупатель сможет выбрать разработки с габаритами 40 или 44 мм. Стоит отметить, что Apple до этого выпускала часы с керамикой, то Watch в титане - новый этап в истории деятельности фирмы.
Во время первой настройки умных-часов Apple Watch возникает анимация, имитирующая дизайн корпуса устройства с указанием наименования аксессуара. В бета-версии watchOS найдены новые типы анимационной «картинки» для предстоящих моделей: для керамического и титанового корпусов.
На основе имеющейся информации можно сделать вывод, что смарт-часы сберегут форм-фактор Series 4: на рынке покупатель сможет выбрать разработки с габаритами 40 или 44 мм. Стоит отметить, что Apple до этого выпускала часы с керамикой, то Watch в титане - новый этап в истории деятельности фирмы.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:38