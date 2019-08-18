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Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco…
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Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE

Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE. Новинка получит 4 электродвигателя, керамические тормоза Brembo, максимальную скорость в 331 км/ч и не самый внушительный запас хода, а также ценник в 1,25 млн долларов.
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE

Компания Draco представляет собой стартап, созданный Дином Драко, являющимся соучредителем Barracuda Networks. Бренд рассказал про свой дебютный суперкар Draco GTE, оснащенный сразу 4 электродвигателями. Их суммарная мощность составляет 1200 лошадиных сил, что делает этот автомобиль один из самых мощных в истории индустрии. Также модель сможет выдавать 6500 Нм крутящего момента. Такие характеристики должны позволить авто показывать очень быстрый разгон до «сотни», однако производитель пока не сообщил этот показатель. При этом известно, что максимальная скорость модели составит 331 км/ч.

1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma. Авто будет иметь 4 посадочных место и багажник, достаточный для размещения их вещей. Единственная проблема авто – объем батареи, он составляет всего 90 кВтч. Это означает, что при быстрой езде запас его хода будет крайне мал. При этом авто получит быструю зарядку на 150 кВт.

Будет выпущено всего 25 единиц 1200-сильного Draco GTE. Его стоимость составит 1,25 млн долларов, а первые поставки компания планирует начать уже в 2020 году.

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Авто / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:33

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