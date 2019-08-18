Эксперты из Великобритании назвали методы экономии на ремонте автомобилей





В королевстве были изучены сведения одной из местных компаний, которая занимается послепродажным постгарантийным обслуживанием транспортных средств. Анализ продемонстрировал, что клиентам нередко предлагали приобрести новые детали вместо устаревших, хотя правильно было бы осуществить простой ремонт конструкций. В отдельных случаях несущественная модернизация за 200 фунтов приводила к полноценной замене дорогой запчасти за тысячи фунтов стерлингов.Британские специалисты указывают, что обновлять сломанные детали следует только в том случае, если клиент уверен в хорошей работе своего автомобиля после починки. Отдельные запчасти лучше заменить на новые во избежание неприятностей.