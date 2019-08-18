Под Новокузнецком в ДТП погибла молодая пара, еще один человек пострадал





17 августа на дороге Кузедеево-Новокузнецк случилось смертельное ДТП. В настоящий момент все обстоятельства происшествия еще не выяснены, но, по одной из версий, случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В салоне одного из них находилась молодая пара, парень и девушка, им было по 20 лет. Они ехали на отдых, однако скончались на месте от полученных повреждений. Во второй легковушке пострадала женщина. Сообщается, что она получила множественные повреждения и переломы костей, однако другие подробности неизвестны, пострадавшую госпитализировали. В результате столкновения одно из транспортных средств вылетело на обочину.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Кузбасса. Они вместе с правоохранителями изучают тормозные следы и опрашивают потенциальных свидетелей, в настоящий момент все обстоятельства смертельной аварии неизвестны. Скорее всего, один из автомобилей потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. ГИБДД обещает публиковать поступающую информацию относительно происшествия.