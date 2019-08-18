АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Под Новокузнецком в ДТП погибла молодая пара, еще один человек пострадал

Под Новокузнецком, Кузбасс, случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибла молодая пара, еще один человек пострадал, женщина получила множественные переломы костей.
Под Новокузнецком в ДТП погибла молодая пара, еще один человек пострадал

17 августа на дороге Кузедеево-Новокузнецк случилось смертельное ДТП. В настоящий момент все обстоятельства происшествия еще не выяснены, но, по одной из версий, случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В салоне одного из них находилась молодая пара, парень и девушка, им было по 20 лет. Они ехали на отдых, однако скончались на месте от полученных повреждений. Во второй легковушке пострадала женщина. Сообщается, что она получила множественные повреждения и переломы костей, однако другие подробности неизвестны, пострадавшую госпитализировали. В результате столкновения одно из транспортных средств вылетело на обочину.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Кузбасса. Они вместе с правоохранителями изучают тормозные следы и опрашивают потенциальных свидетелей, в настоящий момент все обстоятельства смертельной аварии неизвестны. Скорее всего, один из автомобилей потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. ГИБДД обещает публиковать поступающую информацию относительно происшествия.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роза Сябитова заступилась за раскритикованную в соцсетях…
В NASA зафиксировали момент столкновения кометы с…
На могиле Веры Глаголевой установили красивый памятник в виде…
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco…
Анна Михалкова с самоиронией высказалась о собственной…
Эксперт составил топ-5 представительных бюджетных…
Юлия Меньшова вспомнила, как с мужем выбирала имена для…
Под Новокузнецком в ДТП погибла молодая пара, еще один человек…
Врачи назвали способы борьбы с укачиванием в…
«Сгорела, порезалась, заболела, поправилась»: Кристина Асмус рассказала об отпуске на…
Apple тестирует игровой сервис Arcade среди своих…
Дмитрий Шепелев рассказал, как учит сына от Жанны Фриске финансовой…
Стало известно, почему не стоит есть суп каждый…
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой процедуре для тонуса мышц…
Элвис Пресли станет шпионом в новом сериале…
Названы 20 продуктов для повышения уровня фертильности у…
Глава Nvidia назвал «безумием» покупку бюджетных…
Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым…
Эксперты заявили, что в Средневековье астрология являлась важным дополнением…
Ученые: зеленый чай полезен для сердца и…
Специалист рассказал, почему система «все включено» не развивается в…
Эксперт рассказал о шести типах обмана…
Владимир Пресняков приписал родной матери лишние семь…
Частая езда на велосипеде приводит к трудностям достижения оргазма у…
Bugatti официально представила новый гиперкар за 600 миллионов…
Эксперты сообщили о способах защиты от инфекций во время путешествий в жаркие…
Внучка Ален Делона работает моделью и очень похожа на своего…
Умер создатель кролика Роджера и «Розовой пантеры» Ричард…
Эвелина Бледанс поделилась умилительным видео с семилетним…
Врач назвала 5 групп лекарств, способных вызвать смерть при неправильном…
Лолиту Милявскую засыпали непристойными предложениями после расставания с…
Эксперт назвала главную ошибку во время завтрака, мешающую…
Режиссер четвертого «Тора» провел переговоры с Райаном…
В Гонконге призывают бойкотировать фильм…
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя…
Известный певец T-Killah посоветовал Филиппу Киркорову вовремя…
Раскрыты характеристики бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и…
Тина Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местной…
Жительница Казахстана родила двойняшек с разницей в два…
На Netflix появился российский сериал «Лучше, чем…
Просмотреть все новости