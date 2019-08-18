Эксперт составил топ-5 представительных бюджетных паркетников





На первой позиции оказалась LADA Vesta Cross Luxe, на втором и третьем месте расположились Nissan Qashqai и Ford Kuga соответственно. Эти паркетники нельзя назвать дорогими, к тому же клиентов они привлекают представительным дизайном.На четвертой позиции в списке эксперта находится Renault Duster, на пятом - Nissan X-Trail. В случае с азиатской машиной Попов отметил презентабельный внешний вид, но более ходовым при этом оказался паркетник Duster, который, по словам специалиста, очень схож с Nissan Terrano.