«Сгорела, порезалась, заболела, поправилась»: Кристина Асмус рассказала об отпуске на Мальдивах

В Instagram Кристина Асмус подвела краткие итоги своего отпуска на Мальдивах. Актриса отметила, что впервые за свою жизнь она «капитально сгорела» на солнце, так как не рассчитала свои возможности. На этом неприятности супруги Гарика Харламова на отдыхе не закончились, ведь она сильно порезалась об карал и даже заболела, хотя и не уточнила, чем именно. При всем этом по приезду в Москву знаменитость узнала, что поправилась на целых 5 килограммов. В итоге звезда заявила, что отпуск у нее определенно удался.Поклонники Кристины Асмус поддержали ее и отметили, что отдых редко проходит гладко, и всегда что-то обязательно случается. Они пожелали ей удачного выздоровления и быстрого возвращения прежней формы.Напомним, Кристина Асмус отправилась на отдых на Мальдивы в компании своей дочери Анастасии. Там актриса научила наследницу плавать с ластами, однако это можно было делать только в бассейне и исключительно под присмотром взрослых. Гарик Харламов в отпуск не смог поехать, так как сейчас занят сразу в нескольких проектах, поэтому семья была вынуждена отдыхать без него.