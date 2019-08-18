Дмитрий Шепелев рассказал, как учит сына от Жанны Фриске финансовой грамотности

Дмитрий Шепелев отметил, что недавно его сын захотел сборную модель автомобиля Bugatti из коллекционной серии Lego. Стоимость игрушки составила 30 тысяч рублей, в связи с чем артист отказал ребенку в его прихоти. Телеведущий объяснил, что если купить на эти деньги любимое мороженое Платона, то он будет есть его до осени ежедневно на протяжении года. Также артист предложил ребенку купить велосипед, и он согласился. Дмитрий Шепелев старается не избаловать ребенка, но признал, что не сдерживает себя в тратах на него. На последний день рождения сына телеведущий заказал из Санкт-Петербурга в Москву двух рыцарей, которые дрались на мечах на празднике, а также для антуража присутствовал конь. Не обошлось без вечеринки на 30 приглашенных в детском саду с пятью аниматорами-пиратами, дискотекой, бумажным фейерверком и тортом в форме Черной бороды.В тот день Шепелев подарил сыну кикер, но большую часть времени он держит себя в руках и существенные подарки делает не чаще раза в месяц. В остальные дни он может подарить что-то по заслугам, а несущественные покупки в виде наклеек, журналов и настольных игр даже не считает. Телеведущий приучил своего сына благодарить за покупки, а также научил терпению.