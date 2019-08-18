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Дмитрий Шепелев рассказал, как учит сына от Жанны Фриске финансовой грамотности

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как учит сына ценить деньги. Артист поделился историей из жизни на своей странице в сети Instagram.

Дмитрий Шепелев отметил, что недавно его сын захотел сборную модель автомобиля Bugatti из коллекционной серии Lego. Стоимость игрушки составила 30 тысяч рублей, в связи с чем артист отказал ребенку в его прихоти. Телеведущий объяснил, что если купить на эти деньги любимое мороженое Платона, то он будет есть его до осени ежедневно на протяжении года. Также артист предложил ребенку купить велосипед, и он согласился. Дмитрий Шепелев старается не избаловать ребенка, но признал, что не сдерживает себя в тратах на него. На последний день рождения сына телеведущий заказал из Санкт-Петербурга в Москву двух рыцарей, которые дрались на мечах на празднике, а также для антуража присутствовал конь. Не обошлось без вечеринки на 30 приглашенных в детском саду с пятью аниматорами-пиратами, дискотекой, бумажным фейерверком и тортом в форме Черной бороды.

В тот день Шепелев подарил сыну кикер, но большую часть времени он держит себя в руках и существенные подарки делает не чаще раза в месяц. В остальные дни он может подарить что-то по заслугам, а несущественные покупки в виде наклеек, журналов и настольных игр даже не считает. Телеведущий приучил своего сына благодарить за покупки, а также научил терпению.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:25

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