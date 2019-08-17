Bugatti официально представила новый гиперкар за 600 миллионов рублей





Как стало известно, в подкапотном пространстве располагается 8,0-литровый 1600-сильный силовой агрегат. Гиперкар разгоняется с 0 до 100 км/час за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет около 380 км/час. Предполагается, что итальянский автоконцерн выпустит не менее 10 экземпляров автомобиля, а его стоимость составит порядка 600 миллионов рублей. Таким образом, это вторая самая дорогая модель бренда после La Voiture Noir.Разработчики отметили, что у новинки есть свойства с EB110 SS, вышедшей еще в 1992 году. К слову, все 10 экземпляров уже приобретены, но владельцы получат их лишь в 2021 году по окончанию сборки.