УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями





Транспортное средство, состоящее из смонтированного на выносной раме поискового элемента, электросистемы и трассировщика, предназначалось для обнаружения различных мин. В такой машине могли поместиться сразу 6 человек, включая оператора с водителем. Остальные 4 сапера имели дополнительное поисковое оборудование. Задачей оператора являлось управление поисковым элементом и открытие кранов бака с трассировочной жидкостью.При нахождении мины сцепление разъединяется и происходит задействование тормозной системы. Водитель должен отъехать на 20-30 метров назад, и оставшуюся часть работы выполнят уже саперы – уничтожат или обезвредят взрывоопасную находку.