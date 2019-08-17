Режиссер четвертого «Тора» провел переговоры с Райаном Гослингом





О том, что именно обсуждали режиссер и актер, пока остается неизвестным, однако уже сейчас есть предположения насчет этого. Отмечается, что речь действительно могла идти об участии Райана Гослинга в четвертой серии кинофраншизы «Тор». Примечательно, что ранее стало известно о планах Гослинга сняться в экранизации известной японской манги «Акира», которую также должен был режиссировать Вайтити. Но после отказа режиссера от этого проекта из него вышел и сам Гослинг.Стоит напомнить, что на фестивале Comic-con 2019 года прозвучал официальный анонс возвращения в серию фильмов о Боге Грома уже участвовавшей в съемках ранее Натали Портман. Именно ей, по словам того же Вайтити, и предстоит в будущем сыграть роль самого Тора. Запутать догадки фанатов серии режиссер решил заявлением о том, что речь вовсе не идет о так называемой «Женщине Торе», напротив, «она просто будет Могучим Тором», - добавил Тайка Вайтити.