Тина Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местной кухни
Известная российская телеведущая Тина Канделаки отдыхает в солнечной Италии. Находясь на острове Капри, знаменитость поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram некоторыми деталями своего отпуска, признавшись, что вынуждена отказаться от местной кухни и знаменитых итальянских деликатесов.
По словам 43-летней телезвезды, остров Капри давно славится своими деликатесами и оригинальными блюдами, вот только попробовать их и, тем более, поделиться впечатлениями с поклонниками генеральный продюсер спортивного телеканала Матч-ТВ не может. Вместо этого Тина Канделаки опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует на фоне моря в тюрбане, который она, судя по всему, соорудила из платка.
«На острове Капри знаменитая кухня, которая считается важной частью общего ощущения отдыха на фешенебельном курорте. Но я не могу рассказать о впечатлении от местных колбас, пирогов, безе-мороженого и пиццы, поскольку придерживаюсь собственного меню», - посетовала знаменитость.
По словам 43-летней телезвезды, остров Капри давно славится своими деликатесами и оригинальными блюдами, вот только попробовать их и, тем более, поделиться впечатлениями с поклонниками генеральный продюсер спортивного телеканала Матч-ТВ не может. Вместо этого Тина Канделаки опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует на фоне моря в тюрбане, который она, судя по всему, соорудила из платка.
«На острове Капри знаменитая кухня, которая считается важной частью общего ощущения отдыха на фешенебельном курорте. Но я не могу рассказать о впечатлении от местных колбас, пирогов, безе-мороженого и пиццы, поскольку придерживаюсь собственного меню», - посетовала знаменитость.