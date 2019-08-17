Тина Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местной кухни

По словам 43-летней телезвезды, остров Капри давно славится своими деликатесами и оригинальными блюдами, вот только попробовать их и, тем более, поделиться впечатлениями с поклонниками генеральный продюсер спортивного телеканала Матч-ТВ не может. Вместо этого Тина Канделаки опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует на фоне моря в тюрбане, который она, судя по всему, соорудила из платка., - посетовала знаменитость.