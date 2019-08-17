Раскрыты характеристики бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41





По сравнению с нынешними бюджетными моделями М-серии от южнокорейского техногиганта, представители новой линейки готовы заметно прибавить в технической части. Характеристики Samsung Galaxy M21, M31 и M41 оказались лучше почти во всех аспектах.К примеру, прежний Samsung Galaxy M20 сегодня поставляется на рынок с фирменным процессором Exynos 7904 и 3 гигабайтами оперативной памяти. Теперь его заменит Samsung Galaxy M21, получивший более производительный SoC Exynos 9609, 4 Гб оперативной памяти и 24-мегапиксельную 2-модульную основную камеру.Разительные изменения ожидаются и в Samsung Galaxy M31. Телефон должен выйти в комплектации с процессором Snapdragon 665 и тройной камерой, основной датчик которой имеет разрешение 48 Мп. Старшая версия М41 будет оснащена 6 гигабайтами ОЗУ, процессором SoC Exynos 9630 и топовым на сегодняшний день фотосенсором на 64 Мп.