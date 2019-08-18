Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой процедуре для тонуса мышц ягодиц

Как пишет Юлия Михалкова на своей страничке, первый сеанс с применением нового аппарата для ягодиц продолжался всего 20 минут, но ощущение оставил такое, словно она провела интенсивную полноценную тренировку в спортивном зале. Актриса признается, что данная процедура прекрасно приводит мышцы в тонус, делает кожу упругой и практически сразу дает видимый результат.Рассказ о посещении клиники, где была проведена эта процедура, Юлия Михалкова снабдила фотографией, на которой 36-летняя знаменитость позирует в кожаной куртке, кепке и легинсах с заметными разрезами. Судя по фото, после проведенного над собой эксперимента актриса решила расслабиться за чашкой чая в одном из близлежащих кафе.