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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой процедуре для тонуса мышц ягодиц

Участница популярного комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram о своем опыте прохождения новой процедуры для поддержания тонуса мышц. По словам актрисы, опробовав новинку на себе, она осталась и довольна.
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о новой процедуре для тонуса мышц ягодиц

Как пишет Юлия Михалкова на своей страничке, первый сеанс с применением нового аппарата для ягодиц продолжался всего 20 минут, но ощущение оставил такое, словно она провела интенсивную полноценную тренировку в спортивном зале. Актриса признается, что данная процедура прекрасно приводит мышцы в тонус, делает кожу упругой и практически сразу дает видимый результат.

Рассказ о посещении клиники, где была проведена эта процедура, Юлия Михалкова снабдила фотографией, на которой 36-летняя знаменитость позирует в кожаной куртке, кепке и легинсах с заметными разрезами. Судя по фото, после проведенного над собой эксперимента актриса решила расслабиться за чашкой чая в одном из близлежащих кафе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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