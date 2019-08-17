Ученые назвали живых существ, способных пережить любой апокалипсис





В числе представителей животного мира, способных легко пережить уничтожение всего живого на планете, называют тихоходок. Эти микроскопические беспозвоночные могут выживать даже в тех условиях, в которых нет шансов сохранить жизнь даже у одноклеточных организмов. Бессмертными тихоходок начали называть после эксперимента, проведенного в космосе, когда этих существ в течение 10 дней продержали в ящике, прикрепленном к обшивке спутника. Как оказалось, отсутствие воздуха, экстремальные температуры, вакуум, мощное излучение солнца и радиация не навредили этим особям, поэтому почти все они вернулись на Землю живыми.В список существ, которые сохранят свою популяцию даже после глобальной катастрофы, называют также тараканов, которые сумели выжить даже в трехстах метрах от эпицентра взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Вошли в этот перечень неприхотливые существа - губки, способные выживать при наличии в составе воды лишь незначительного объема органических веществ.Легко переживут апокалипсис и голые землекопы, которые практически не чувствуют боли, а вместе с ними и мухи-дрозофилы с осами-наездниками. Замыкает список лучших «выживальщиков» лингула, которая, как считают ученые, за 380 миллионов лет своего существования пережила уже не мало глобальных катастроф, вполне сравнимых по своим масштабам с тем, что люди привыкли называть апокалипсисом.