Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят храм»
Экс-возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой – 32-летний полузащитник и мастер спорта Российской Федерации Дмитрий Тарасов поделился мнением о положении, в котором сейчас находятся его близкие приятели и коллеги Александр Кокорин и Павел Мамаев. Как считает спортсмен, футболистам нужно было объявить другое наказание, к примеру, построить храм или стадион.
В Сети появилось небольшое интервью с бывшим игроком ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, в котором он признался, что не готов переставать общаться с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, несмотря на то, что в некоторых клубах футболистам такое предлагают.
Тарасов подметил, что его очень расстраивает то, что нельзя вернуть время обратно и изменить все, однако понимает, что история Мамаева и Кокорина стала хорошим примером для многих. Правда, Дмитрия не устраивает наказание, которое вынес суд Александру и Павлу.
По мнению Тарасова, самым справедливым наказанием для Мамаева и Кокорина был бы удар по их финансам, поэтому считает, что футболистов нужно было «принудить» построить стадион или храм, но никак не отправлять в тюрьму. Дмитрий понимает, что заключение поломает Александру и Павлу не только карьеру, но и жизнь, ведь их наследники будут расти без отцов.
К слову, Тарасов убежден, что Мамаев и Кокорин могли бы принести обществу пользу, сообщает SoccerNews.
В Сети появилось небольшое интервью с бывшим игроком ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, в котором он признался, что не готов переставать общаться с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, несмотря на то, что в некоторых клубах футболистам такое предлагают.
«Я считаю, что надо. До сих пор общаюсь», - подчеркнул бывший муж Бузовой.
Тарасов подметил, что его очень расстраивает то, что нельзя вернуть время обратно и изменить все, однако понимает, что история Мамаева и Кокорина стала хорошим примером для многих. Правда, Дмитрия не устраивает наказание, которое вынес суд Александру и Павлу.
По мнению Тарасова, самым справедливым наказанием для Мамаева и Кокорина был бы удар по их финансам, поэтому считает, что футболистов нужно было «принудить» построить стадион или храм, но никак не отправлять в тюрьму. Дмитрий понимает, что заключение поломает Александру и Павлу не только карьеру, но и жизнь, ведь их наследники будут расти без отцов.
К слову, Тарасов убежден, что Мамаев и Кокорин могли бы принести обществу пользу, сообщает SoccerNews.
«Сейчас от того, что они сидят, нет никакой пользы», - уверен Дмитрий.