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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят храм»

Экс-возлюбленный поющей телеведущей Ольги Бузовой – 32-летний полузащитник и мастер спорта Российской Федерации Дмитрий Тарасов поделился мнением о положении, в котором сейчас находятся его близкие приятели и коллеги Александр Кокорин и Павел Мамаев. Как считает спортсмен, футболистам нужно было объявить другое наказание, к примеру, построить храм или стадион.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят храм»

В Сети появилось небольшое интервью с бывшим игроком ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, в котором он признался, что не готов переставать общаться с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, несмотря на то, что в некоторых клубах футболистам такое предлагают.

«Я считаю, что надо. До сих пор общаюсь», - подчеркнул бывший муж Бузовой.

Тарасов подметил, что его очень расстраивает то, что нельзя вернуть время обратно и изменить все, однако понимает, что история Мамаева и Кокорина стала хорошим примером для многих. Правда, Дмитрия не устраивает наказание, которое вынес суд Александру и Павлу.

По мнению Тарасова, самым справедливым наказанием для Мамаева и Кокорина был бы удар по их финансам, поэтому считает, что футболистов нужно было «принудить» построить стадион или храм, но никак не отправлять в тюрьму. Дмитрий понимает, что заключение поломает Александру и Павлу не только карьеру, но и жизнь, ведь их наследники будут расти без отцов.

К слову, Тарасов убежден, что Мамаев и Кокорин могли бы принести обществу пользу, сообщает SoccerNews.

«Сейчас от того, что они сидят, нет никакой пользы», - уверен Дмитрий.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:09

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