Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят храм»

«Я считаю, что надо. До сих пор общаюсь», - подчеркнул бывший муж Бузовой.

«Сейчас от того, что они сидят, нет никакой пользы», - уверен Дмитрий.





В Сети появилось небольшое интервью с бывшим игроком ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, в котором он признался, что не готов переставать общаться с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, несмотря на то, что в некоторых клубах футболистам такое предлагают.Тарасов подметил, что его очень расстраивает то, что нельзя вернуть время обратно и изменить все, однако понимает, что история Мамаева и Кокорина стала хорошим примером для многих. Правда, Дмитрия не устраивает наказание, которое вынес суд Александру и Павлу.По мнению Тарасова, самым справедливым наказанием для Мамаева и Кокорина был бы удар по их финансам, поэтому считает, что футболистов нужно было «принудить» построить стадион или храм, но никак не отправлять в тюрьму. Дмитрий понимает, что заключение поломает Александру и Павлу не только карьеру, но и жизнь, ведь их наследники будут расти без отцов.К слову, Тарасов убежден, что Мамаев и Кокорин могли бы принести обществу пользу, сообщает SoccerNews.