Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский проводят летние каникулы в своей шотландской резиденции – замке Балморал. Королевская чета наслаждается пассивным отдыхом и просмотром сериалов вдали от любопытных папарацци и фанатов, и иногда принимает с неофициальными визитами своих детей и внуков.Не так давно стало известно, что монаршую особу и ее мужа планируют посетить герцог и герцогиня Сассекские вместе с маленьким Арчи. Однако подобный, пусть даже неосвещаемый в прессе приезд, по мнению королевы, тоже должен пройти в рамках приличия. Это, в частности, относится к внешнему виду Меган Маркл, которая очень любит одежду из денима. Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции. Кроме того, бывшей актрисе не стоит волновать бабушку мужа щеголяньем по замку Балмор в туфлях на танкетке, которые королева просто ненавидит.