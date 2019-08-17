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Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Королева запретила Меган Маркл носить модные потертые джинсы. Елизавета II требует у герцогини Сассекской соблюдать приличия во время ее пребывания в шотландской резиденции монархов.
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые джинсы

Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский проводят летние каникулы в своей шотландской резиденции – замке Балморал. Королевская чета наслаждается пассивным отдыхом и просмотром сериалов вдали от любопытных папарацци и фанатов, и иногда принимает с неофициальными визитами своих детей и внуков.

Не так давно стало известно, что монаршую особу и ее мужа планируют посетить герцог и герцогиня Сассекские вместе с маленьким Арчи. Однако подобный, пусть даже неосвещаемый в прессе приезд, по мнению королевы, тоже должен пройти в рамках приличия. Это, в частности, относится к внешнему виду Меган Маркл, которая очень любит одежду из денима. Елизавета II уже предупредила супругу принца Гарри, что запрещает ей носить модные сейчас потертые джинсы во время отдыха в шотландской резиденции. Кроме того, бывшей актрисе не стоит волновать бабушку мужа щеголяньем по замку Балмор в туфлях на танкетке, которые королева просто ненавидит.



 
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:50

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