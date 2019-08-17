Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих водителей





Самым важным для тех, кто только набирается опыта за рулем, специалисты считают ассистент парковки или парктроник. Отмечается, что даже если автомобиль не оснащен такой системой, ее всегда можно приобрести отдельно и собственноручно установить на машину. Сама система представлена в виде набора датчиков приближения, которые сигнализируют водителю о том, что он приблизился к тому или иному препятствию или стоящему рядом автомобилю на опасно близкое расстояние.Второе место досталось такому привычному для большинства водителей устройству, как GPS-навигатор. Как утверждают эксперты, он не просто поможет сориентироваться в незнакомой обстановке и найти нужную улицу, но еще и поможет малоопытным водителям не отвлекаться на поиск указателей, а полностью сконцентрироваться на управлении транспортным средством.Третье устройство, которое будет чрезвычайно полезным в машине начинающего водителя – видеорегистратор. И дело не только в возможности записать любые происшествия и иметь в своем распоряжении дополнительные доказательства. Использовать этот гаджет можно и иначе. К примеру, не помешает просмотреть снятый за день материал и попытаться проанализировать свои водительские навыки, отметив наиболее частые ошибки.