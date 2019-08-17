АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих водителей

Производители создали уже немало полезных устройств, заметно облегчающих жизнь автомобилистам. Эксперты же решили обозначить ТОП-3 автомобильных гаджетов, которые будут очень полезны начинающим водителям.
Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих водителей

Самым важным для тех, кто только набирается опыта за рулем, специалисты считают ассистент парковки или парктроник. Отмечается, что даже если автомобиль не оснащен такой системой, ее всегда можно приобрести отдельно и собственноручно установить на машину. Сама система представлена в виде набора датчиков приближения, которые сигнализируют водителю о том, что он приблизился к тому или иному препятствию или стоящему рядом автомобилю на опасно близкое расстояние.

Второе место досталось такому привычному для большинства водителей устройству, как GPS-навигатор. Как утверждают эксперты, он не просто поможет сориентироваться в незнакомой обстановке и найти нужную улицу, но еще и поможет малоопытным водителям не отвлекаться на поиск указателей, а полностью сконцентрироваться на управлении транспортным средством.

Третье устройство, которое будет чрезвычайно полезным в машине начинающего водителя – видеорегистратор. И дело не только в возможности записать любые происшествия и иметь в своем распоряжении дополнительные доказательства. Использовать этот гаджет можно и иначе. К примеру, не помешает просмотреть снятый за день материал и попытаться проанализировать свои водительские навыки, отметив наиболее частые ошибки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева Елизавета II запретила Меган Маркл носить потертые…
Александр Маршал рассказал, как поседел после бегства Николая Носкова из…
Эксперты назвали ТОП-3 гаджетов для начинающих…
Дарья Мороз о секрете своего стройного тела: «Не люблю сидеть на…
Из-за редкой болезни шестилетний мальчик никогда не…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов о наказании Кокорина и Мамаева: «Накажите по-другому, пусть строят…
Мария Зудина рассказала, как ей живется без Олега…
Icon представила уникальный Hudson Coupe мощностью 638 лошадиных…
Кристина Асмус на Мальдивах сняла «мини-хоррор о страшном…
Ксения Собчак «заставила» фолловеров приглядеться к своей…
Певица Наталья Ветлицкая торгует жильем в Испании и молится индийским…
Эксперты: Россияне не всегда используют автомобили по…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Я обзавидовался Бузовой, сидя в…
Во Франции гость ресторана убил официанта из-за долгого ожидания…
Новый смартфон Redmi Note 8 показали на качественном…
Актрису Меган Фокс раскритиковали за «пластику» и…
Диетолог рассказала о минусах "голливудской диеты" Харли…
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про…
Rolls-Royce представил серию эксклюзивных моделей в пастельных…
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в черном…
Россия вошла в пятерку стран по объемам золотовалютных…
Поклонники Стивена Кинга превратили мюзикл «Кошки» в настоящий…
В Госдуме прокомментировали заявление Польши о военном сдерживании…
Певица Нюша поблагодарила фанатов за поздравления с днем…
Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила, как потенциальный любовник предложил ей заняться необычным…
Диетолог назвала моцареллу лучшим сортом сыра для…
"Мы живем в эпоху застоя": Станислав Садальский хочет перемен в…
"С моими любимыми мальчиками": Певица Валерия поделилась снимком с Иосифом Пригожиным и сыном…
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного…
Ольга Бузова рассказала о неудачном свидании, на которое ее пригласил известный…
Максим Виторган на Кипре потерял кошелек со всеми…
Ученые нашли в Антарктиде новый вид…
Лариса Вербицкая сравнила людей с…
Синяки на теле могут указывать на онкологическое…
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии…
Специалисты сравнили безопасность крупных и небольших…
Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей…
Магнитное поле Земли начало готовиться к…
Ирина Пегова поделилась видео быстрой езды по острову…
Просмотреть все новости