Из-за редкой болезни шестилетний мальчик никогда не ел
Из-за редкой болезни шестилетний Коэн Брамли из США никогда не ел твердую пищу. Всю свою жизнь мальчик питается с помощью капельницы или трубки.
Когда Тодд и Кэрри Брамли попытались включить в рацион своего 4-месячного сына Коэна твердую пищу, ребенок разразился рвотой, а потом впал в шоковое состояние. Испуганные родители сразу же отвезли малыша в ближайшую больницу, однако врачи не смогли поставить ему диагноз. Единственное, что было им под силу – организовать питание ребенка через капельницу. Так и прошли следующие 5,5 лет жизни Коэна.
Со временем с капельницы мальчик перешел на получение питательных веществ с помощью трубки, но доктора так и не могли выяснить, что именно мешает организму ребенка справляться с перевариванием продуктов питания. Кроме того, что у Коэна было пищевое расстройство, он также часто болел и проводил в больнице в среднем 180 дней в год. Несколько раз случались ситуации, когда родители могли потерять сына из-за впадения в шок в результате острой печеночной недостаточности, но в конечном итоге все обходилось.
Только недавно семья Брамли получила шанс на нормальную жизнь, а Коэн – на полное выздоровление. Врачи пришли к выводу, что причиной отторжения еды организмом мальчика является генная мутация и, возможно, пересадка костного мозга решит эту проблему. После тестирования братьев и сестер малыша, оказалось, что двое из них могут помочь своему брату. Теперь старший из детей семьи, Тодд Кристофер готовится к операции и очень горд тем, что именно ему выпала честь спасти Коэну жизнь.
Тодд и Кэрри Брамли очень рады тому, что врачи смогли найти способ борьбы с редкой болезнью их младшего сына, ведь они уже даже не надеялись на какие-либо кардинальные изменения в его здоровье. Родители Коэна понимают, что операция – это большой риск, ведь перед этим малышу придется пройти химиотерапию, а его здоровье очень слабое. Однако вся семья верит в лучшее, и сам шестилетний мальчик считает, что это будет «его чудо».
Когда Тодд и Кэрри Брамли попытались включить в рацион своего 4-месячного сына Коэна твердую пищу, ребенок разразился рвотой, а потом впал в шоковое состояние. Испуганные родители сразу же отвезли малыша в ближайшую больницу, однако врачи не смогли поставить ему диагноз. Единственное, что было им под силу – организовать питание ребенка через капельницу. Так и прошли следующие 5,5 лет жизни Коэна.
Со временем с капельницы мальчик перешел на получение питательных веществ с помощью трубки, но доктора так и не могли выяснить, что именно мешает организму ребенка справляться с перевариванием продуктов питания. Кроме того, что у Коэна было пищевое расстройство, он также часто болел и проводил в больнице в среднем 180 дней в год. Несколько раз случались ситуации, когда родители могли потерять сына из-за впадения в шок в результате острой печеночной недостаточности, но в конечном итоге все обходилось.
Только недавно семья Брамли получила шанс на нормальную жизнь, а Коэн – на полное выздоровление. Врачи пришли к выводу, что причиной отторжения еды организмом мальчика является генная мутация и, возможно, пересадка костного мозга решит эту проблему. После тестирования братьев и сестер малыша, оказалось, что двое из них могут помочь своему брату. Теперь старший из детей семьи, Тодд Кристофер готовится к операции и очень горд тем, что именно ему выпала честь спасти Коэну жизнь.
Тодд и Кэрри Брамли очень рады тому, что врачи смогли найти способ борьбы с редкой болезнью их младшего сына, ведь они уже даже не надеялись на какие-либо кардинальные изменения в его здоровье. Родители Коэна понимают, что операция – это большой риск, ведь перед этим малышу придется пройти химиотерапию, а его здоровье очень слабое. Однако вся семья верит в лучшее, и сам шестилетний мальчик считает, что это будет «его чудо».
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:16