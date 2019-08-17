Во Франции гость ресторана убил официанта из-за долгого ожидания сэндвича
Настоящая трагедия разыгралась в зале одного из ресторанов французской коммуны Нуази-ле-Гран. Здесь нетерпеливый гость жестоко расправился с официантом, а поводом для нападения стало то, что мужчине пришлось слишком долго ждать заказанный им сэндвич.
Сообщается, что мужчина оказался недоволен тем, что его сэндвич готовился слишком долго. Разгневавшись из-за столь пустякового повода, он достал пистолет и произвел выстрел в официанта. Пуля угодила пострадавшему в плечо, однако рана оказалась слишком тяжелой, поэтому 28-летний официант скончался на месте нападения до приезда бригады медиков.
Также отмечается, что стрелявший сразу после этого ретировался и сбежал в неизвестном направлении. На данный момент французская полиция ведет розыск подозреваемого.
Сообщается, что мужчина оказался недоволен тем, что его сэндвич готовился слишком долго. Разгневавшись из-за столь пустякового повода, он достал пистолет и произвел выстрел в официанта. Пуля угодила пострадавшему в плечо, однако рана оказалась слишком тяжелой, поэтому 28-летний официант скончался на месте нападения до приезда бригады медиков.
Также отмечается, что стрелявший сразу после этого ретировался и сбежал в неизвестном направлении. На данный момент французская полиция ведет розыск подозреваемого.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:09