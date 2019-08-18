Ученые: зеленый чай полезен для сердца и сосудов





Как утверждают ученые, на состоянии сердца отражаются образ жизни человека, наличие у него вредных привычек, а также питательный рацион. Как показали последние исследования, некоторые базовые факторы риска, приводящие к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, могут быть значительно улучшены благодаря употреблению зеленого чая. Отмечается, что зеленый чай снижает общий уровень холестерина и триглицеридов.Кроме того, экспериментальным путем было доказано, что этот напиток приводит к резкому повышению антиоксидантных функций крови благодаря наличию в его составе полифенольных соединений и катехинов, оказывающих выраженный защитный эффект на организм. Наконец, подчеркивается, что польза от зеленого чая будет ощутимой при употреблении его в любой из доступных форм, в том числе в виде пакетированного чая.