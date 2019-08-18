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Ученые: зеленый чай полезен для сердца и сосудов

Зарубежные ученые после проведенных исследований пришли к выводу о том, что зеленый чай может быть чрезвычайно полезен для сосудов и сердца. По последним данным, регулярное употребление этого напитка снижает риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 31%.
Ученые: зеленый чай полезен для сердца и сосудов

Как утверждают ученые, на состоянии сердца отражаются образ жизни человека, наличие у него вредных привычек, а также питательный рацион. Как показали последние исследования, некоторые базовые факторы риска, приводящие к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, могут быть значительно улучшены благодаря употреблению зеленого чая. Отмечается, что зеленый чай снижает общий уровень холестерина и триглицеридов.

Кроме того, экспериментальным путем было доказано, что этот напиток приводит к резкому повышению антиоксидантных функций крови благодаря наличию в его составе полифенольных соединений и катехинов, оказывающих выраженный защитный эффект на организм. Наконец, подчеркивается, что польза от зеленого чая будет ощутимой при употреблении его в любой из доступных форм, в том числе в виде пакетированного чая.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:01

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