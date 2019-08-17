Россия вошла в пятерку стран по объемам золотовалютных резервов





Рекордный рост золотовалютных резервов России должен обеспечить стране усиление ее влияния в рамках картеля ОПЕК. Отразится это и на стабильности курса российского рубля, который получит больше шансов устоять на прежних позициях даже в случае резких колебаний мировых цен на нефть.Сообщается, что в последние годы Москва занималась последовательным накоплением золота. Так, доля в золотовалютных резервов все той же Саудовской Аравии на данный момент составляет всего 0,08%. Запасы Банка России имеют несколько иную структуру: здесь доля драгоценного металла за последние пять лет увеличилась с 3,5% до внушительных 18,6%.В то же время Россия существенно сократила объемы вложений в облигации Федерального казначейства США. К примеру, в начале 2013 года доля России в госдолге США составляла примерно 160 миллиардов долларов, а уже в середине 2019 года эта сумма сократилась до 10,8 миллиардов, в то время как Эр-Рияд продолжает держать в американских ценных бумагах около 170 миллиардов своих сбережений.