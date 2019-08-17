В Госдуме прокомментировали заявление Польши о военном сдерживании России





, - заявил российский политик.Депутат Шерин также сравнил Польшу с ребенком, стоящим в линейке перед новогодним утренником в детском саду, пока воспитательница в лице Соединенных Штатов раздает остальным «детям» их реплики и сценарии. Наконец, добавил российский парламентарий, реагировать на такие заявления не стоит, поскольку любая официальная реакция из Москвы на слова главы МИД Польши будет для этой страны большой честью.