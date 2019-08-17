В Госдуме прокомментировали заявление Польши о военном сдерживании России
Заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о размещении на территории страны американского военного контингента для сдерживания России решили прокомментировать в Государственной думе. Заместитель главы профильного думского комитета Александр Шерин призвал не обращать внимание на слова Чапутовича.
«Польша всегда будет делать только те заявления, на которые ей укажут ее хозяева из США. Это ведь дикость, когда страна сама просит, чтобы на ее территорию приводили как можно больше солдат другого государства», - заявил российский политик.
Депутат Шерин также сравнил Польшу с ребенком, стоящим в линейке перед новогодним утренником в детском саду, пока воспитательница в лице Соединенных Штатов раздает остальным «детям» их реплики и сценарии. Наконец, добавил российский парламентарий, реагировать на такие заявления не стоит, поскольку любая официальная реакция из Москвы на слова главы МИД Польши будет для этой страны большой честью.
«Польша всегда будет делать только те заявления, на которые ей укажут ее хозяева из США. Это ведь дикость, когда страна сама просит, чтобы на ее территорию приводили как можно больше солдат другого государства», - заявил российский политик.
Депутат Шерин также сравнил Польшу с ребенком, стоящим в линейке перед новогодним утренником в детском саду, пока воспитательница в лице Соединенных Штатов раздает остальным «детям» их реплики и сценарии. Наконец, добавил российский парламентарий, реагировать на такие заявления не стоит, поскольку любая официальная реакция из Москвы на слова главы МИД Польши будет для этой страны большой честью.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:33