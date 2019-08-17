"Мы живем в эпоху застоя": Станислав Садальский хочет перемен в жизни

Станислав Садальский ежедневно делится мыслями с преданными поклонниками в социальных сетях. Несколько часов назад он опубликовал в Instagram-аккаунте очередное фото, на котором запечатлён со своими коллегами по сцене и двумя огромными игрушечными медведями. В комментарии знаменитость написал, что в жизни должно все меняться, но сейчас эпоха застоя. Также Станислав Садальский выразил надежду, что вскоре начнутся съемки, и его жизнь изменится к лучшему. Он отметил, что проблемы начинаются тогда, когда человек не хочет перемен и цепляется за прошлое, но в таком случае будущее может не наступить.В завершение актер призвал подписчиков меняться. Фанаты Станислава Садальского отметили, что перемены всегда возможны, а иногда даже крайне желательны. За весьма короткий промежуток времени публикация знаменитости набрала более 8 000 лайков.