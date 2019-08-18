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Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым мужем

Этим летом Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, шоумен и телеведущий Максим Галкин отдыхают в престижном курортном районе Юрмалы Дзинтари. Не так давно на фан-страничке звездного семейства в Instagram появился снимок, на котором Алла Борисовна позирует вместе со своим мужем.
Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым мужем

На представленном фото можно увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин за время отдыха уже успели загореть, а их лица выглядят довольно счастливыми. Поклонники сразу же отметили, что от этой фотографии исходит масса позитивной энергетики и удивились тому, насколько хорошими выходят отношения Примадонны с ее пятым супругом. Ведь в декабре этого года их браку исполнится уже восемь лет.

Стоит также напомнить, что звездная пара воспитывает двоих маленьких детей Гарри и Лизу, которые тоже отдыхают с родителями на популярном латвийском курорте. Сама Алла Борисовна нередко делится снимками с семейного отдыха, на которых мелькают и ее юные наследники.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:01

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