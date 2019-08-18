Алла Пугачева показала семейную идиллию с молодым мужем

На представленном фото можно увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин за время отдыха уже успели загореть, а их лица выглядят довольно счастливыми. Поклонники сразу же отметили, что от этой фотографии исходит масса позитивной энергетики и удивились тому, насколько хорошими выходят отношения Примадонны с ее пятым супругом. Ведь в декабре этого года их браку исполнится уже восемь лет.Стоит также напомнить, что звездная пара воспитывает двоих маленьких детей Гарри и Лизу, которые тоже отдыхают с родителями на популярном латвийском курорте. Сама Алла Борисовна нередко делится снимками с семейного отдыха, на которых мелькают и ее юные наследники.