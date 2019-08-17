Певица Нюша поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения

Несколько дней назад певица Нюша отпраздновала свой 29-й день рождения. Сейчас исполнительница опубликовала на странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в малиновой курточке с ярким макияжем. В комментарии она написала, что очень благодарна фанатам за поздравления. Знаменитость отметила, что ей понадобится еще один день, чтобы прочитать все пожелания, написанные в социальных сетях. Также певица Нюша сказала большое спасибо своим друзьям и родственникам, которые смогли прилететь на ее праздник.Исполнительница отметила, что обстановка была просто "волшебная", и рассказала, какие перемены произошли в ее жизни с прошлого дня рождения. Подписчики написали огромное количество комплиментов и до сих про не перестают поздравлять певицу с праздником. Пост Нюши уже набрал более 67 000 лайков.