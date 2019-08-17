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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила, как потенциальный любовник предложил ей заняться необычным сексом

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о самом «нелепом подкате» к ней. По словам длинноволосой красавицы, потенциальный любовник предложил связать ее и заняться необычным сексом.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева вспомнила, как потенциальный любовник предложил ей заняться необычным сексом

Не секрет, что 37-летняя Алена Водонаева уже дважды побывала замужем. С последним избранником, музыкантом и диджеем Алексеем Косинусом звезда «Дома-2» официально расторгла брак 30 июля. Сейчас телезнаменитость открыто заявляет, что отпустила историю со вторым супругом и давно перевернула эту страницу своей жизни.

Считанные минуты назад в Сети появилось короткое интервью с Водонаевой, в котором она рассказала, каким, по ее мнению, должен быть мужчина.

«Мужчина, на мой взгляд, должен быть самодостаточным, успешным, состоявшимся как личность, постоянно развиваться, любить дело своей жизни», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».


По словам Водонаевой, ее всегда восхищали сильные, ответственные, умные и заботливые мужчины, которые обладают прекрасным чувством юмора. Алена подметила, что за ней постоянно ухаживает кто-то, однако она до сих пор помнит «нелепый подкат» одного из потенциальных любовников.

Дело в том, что мужчина пригласил Водонаеву на первое свидание в один из лучших московских ресторанов, где, после того, как им принесли заказ, вдруг резко поднялся и сделал сальто назад. Потенциального любовника Алены даже не смутило то, что в зале сидели люди, после чего он спокойно сел за стол и заявил, что хочет связать ее и заняться с ней необычным сексом, сообщает «СтарХит».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:11

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