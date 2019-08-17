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"С моими любимыми мальчиками": Певица Валерия поделилась снимком с Иосифом Пригожиным и сыном Артемием

В социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала снимок со своим супругом Иосифом Пригожиным и сыном Артемием. Подписчики высоко оценили новый пост исполнительницы.
"С моими любимыми мальчиками": Певица Валерия поделилась снимком с Иосифом Пригожиным и сыном Артемием

Певица Валерия ежедневно делает публикации в социальных сетях. При этом семейные фотографии в Instagram-аккаунте исполнительницы появляются очень редко. Но недавно знаменитость решила порадовать подписчиков и поделилась с ними снимком, на котором она запечатлена вместе со своим возлюбленным Иосифом Пригожиным и сыном Артемием. В комментарии к посту певица написала: "С моими любимыми мальчиками". Также исполнительница сообщила, что кадр был сделан на дне рождения одной их знакомой.

Преданные поклонники отреагировали моментально на семейный снимок певицы. Они написали множество комплиментов исполнительнице и ее супругу. Также некоторые отметили, что Артемий очень похож на звездную мать. За весьма короткий промежуток времени новая публикация певицы Валерии набрала более 21 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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