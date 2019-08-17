"КосмоКурс" собирается использовать 3D-печать при создании двигателей
Компания "КосмоКурс" планирует использовать 3D-печать в ходе создания космических двигателей. Специалисты фирмы занимаются разработкой многоразового комплекса для осуществления суборбитальных туристических полетов.
Павел Пушкин, являющийся генеральным директором компании, заявил, что в "КосмоКурсе" полностью разработали два комплекта документации, а именно на классический двигатель, а также на установку, изготавливаемую при помощи 3D-печати. Не исключается также гибридная версия силового агрегата. В настоящее время специалисты испытывают части двигателя, которые изготовили с помощью обеих технологий.
По словам представителей "КосмоКурса", экипаж должен совершить пятнадцатиминутный полёт на высоту 200 километров. Сейчас ведутся работы по созданию проекта стенда для проведения огневых испытаний силовой установки.
Павел Пушкин, являющийся генеральным директором компании, заявил, что в "КосмоКурсе" полностью разработали два комплекта документации, а именно на классический двигатель, а также на установку, изготавливаемую при помощи 3D-печати. Не исключается также гибридная версия силового агрегата. В настоящее время специалисты испытывают части двигателя, которые изготовили с помощью обеих технологий.
По словам представителей "КосмоКурса", экипаж должен совершить пятнадцатиминутный полёт на высоту 200 километров. Сейчас ведутся работы по созданию проекта стенда для проведения огневых испытаний силовой установки.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23