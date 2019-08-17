"КосмоКурс" собирается использовать 3D-печать при создании двигателей





Павел Пушкин, являющийся генеральным директором компании, заявил, что в "КосмоКурсе" полностью разработали два комплекта документации, а именно на классический двигатель, а также на установку, изготавливаемую при помощи 3D-печати. Не исключается также гибридная версия силового агрегата. В настоящее время специалисты испытывают части двигателя, которые изготовили с помощью обеих технологий.По словам представителей "КосмоКурса", экипаж должен совершить пятнадцатиминутный полёт на высоту 200 километров. Сейчас ведутся работы по созданию проекта стенда для проведения огневых испытаний силовой установки.