Ученые создают новый способ лечения от нервной анорексии
Группа ученых из Университета Техаса (Хьюстон, США) провели исследование на мышах, выявив у них механизм, отвечающий за отказ от приема пищи. По мнению специалистов, это открытие в будущем поможет бороться с таким опасным расстройством пищевого поведения, как нервная анорексия.
В ходе этого исследования ученым удалось выявить у подопытных грызунов нейросхему, активация которой повышает уровень стресса и существенно снижает желание есть. Благодаря этому открытию американские специалисты планируют продвинуться в создании методов лечения нервной анорексии, которую считают самым смертельным из всех видов психических расстройств. Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде. Такие люди считают себя недостаточно худыми даже в тех случаях, когда вес их тела становится критически опасным.
Результаты проведенного на мышах исследования, отмечают ученые, позволят добиться значительного прогресса и выработать эффективные методики лечения пациентов с таким расстройством. Уверенности в будущем успехе специалистам придает и тот факт, что нервные системы мыши и человека почти идентичны.
В ходе этого исследования ученым удалось выявить у подопытных грызунов нейросхему, активация которой повышает уровень стресса и существенно снижает желание есть. Благодаря этому открытию американские специалисты планируют продвинуться в создании методов лечения нервной анорексии, которую считают самым смертельным из всех видов психических расстройств. Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде. Такие люди считают себя недостаточно худыми даже в тех случаях, когда вес их тела становится критически опасным.
Результаты проведенного на мышах исследования, отмечают ученые, позволят добиться значительного прогресса и выработать эффективные методики лечения пациентов с таким расстройством. Уверенности в будущем успехе специалистам придает и тот факт, что нервные системы мыши и человека почти идентичны.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07