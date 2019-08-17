Ученые создают новый способ лечения от нервной анорексии





В ходе этого исследования ученым удалось выявить у подопытных грызунов нейросхему, активация которой повышает уровень стресса и существенно снижает желание есть. Благодаря этому открытию американские специалисты планируют продвинуться в создании методов лечения нервной анорексии, которую считают самым смертельным из всех видов психических расстройств. Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде. Такие люди считают себя недостаточно худыми даже в тех случаях, когда вес их тела становится критически опасным.Результаты проведенного на мышах исследования, отмечают ученые, позволят добиться значительного прогресса и выработать эффективные методики лечения пациентов с таким расстройством. Уверенности в будущем успехе специалистам придает и тот факт, что нервные системы мыши и человека почти идентичны.