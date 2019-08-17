АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создают новый способ лечения от нервной…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Эксперты рассказали, как менялись цены на популярный седан Toyota Camry

Российские автоэксперты провели исследование изменений стоимости популярных на отечественном рынке автомобилей. В этот раз они решили поделиться с общественностью информацией о том, как изменялась цена на разные комплектации популярного седана Toyota Camry в последние пару лет.

Отмечается, что еще в августе 2017 года в России стартовали продажи японского седана Toyota Camry седьмого поколения. Тогда базовая версия автомобиля предлагалась покупателям по цене от 1 329 000 рублей. За эту сумму покупатель получал машину с 2,0-литровым 148-сильным двигателем. За топовую «люксовую» версию модели с 6-ступенчатым «автоматом» производитель просил в 2017 году 1 953 000 рублей.

Этот ценовой диапазон, утверждают эксперты, продержался недолго. Уже к концу того же года минимальный ценник на Toyota Camry в базовом исполнении вырос на 48 тысяч рублей. Еще 50 тысяч прибавилось и к ценнику самой дорогой версии автомобиля. Эти значения сохранялись вплоть до весны 2018 года. А изменились они с выходом на рынок восьмого по счету поколения автомобиля.

Впрочем, невзирая на довольно заметные изменения в новой версии модели, ценник на Toyota Camry прошлого модельного ряда подешевел всего на 8 тысяч рублей. Зато топовая комплектация нового поколения оказалась сразу на 338 тысяч рублей дороже самой богатой комплектации прежнего поколения. В течение 2018 года цены на Toyota Camry в России повышались еще три раза. К концу года в самой дешевой и самой дорогой версиях машина прибавила в цене на 122 и 88 тысяч рублей соответственно.

Что касается текущего года, то пока Toyota Camry подорожала в России только один раз. В самом начале 2019 года ценник был повышен на 52 тысячи и 70 тысяч рублей для базовой и «люксовой» комплектацией соответственно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей российской версии…
Специалисты сравнили безопасность крупных и небольших…
Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей…
Магнитное поле Земли начало готовиться к…
Ирина Пегова поделилась видео быстрой езды по острову…
Toyota выпустит новый кроссовер Wildlander на базе…
Екатерина Стриженова показала пляжную пробежку годовалого…
"КосмоКурс" собирается использовать 3D-печать при создании…
Звезда «Дома-2» Олег Майами заявил, что сблизился с Ольгой Бузовой еще до того, как она согласилась на съемки в шоу «План…
Почти половина школьной формы опасна для здоровья…
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за…
Ученые создают новый способ лечения от нервной…
"Хочу лабрадора!": Дмитрий Шепелев планирует завести еще одну…
Эксперты рассказали, как менялись цены на популярный седан Toyota…
Мать Тимати Симона Юнусова призвала подписчиков закончить "базар в…
В Сети появилось первое видео с новой LADA 4x4…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные…
Роскосмос разработал и запатентовал способ маскировки…
Звезде Playboy Кире Шайн вырезали часть черепа и заменили металлической…
Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех…
В Сети показали фото совместного отдыха детей Кристины…
Анна Нетребко показала поклонникам шикарное азербайджанское…
Ученые: Велосипедный шлем повышает стремление человека к…
Полина Гагарина опубликовала фото без…
В Китае создали электросамокат, способный самостоятельно вернуться на зарядную…
Роман Капаклы перестал заниматься похудением Александры…
Минздрав предлагает создать на рабочих местах комнаты для борьбы со…
Яна Рудковская сняла видео для тех, кого интересует длина, ширина и размер ее…
Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток…
Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром…
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном…
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру за то, что она сравнила себя с…
"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в…
Китаянка заколола назвавшего ее толстой бойфренда…
Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах…
Эксперты назвали продукты, бодрящие не хуже…
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям "желтой…
В Крыму военные случайно запустили управляемую…
Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском…
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком…
Просмотреть все новости