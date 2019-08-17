Эксперты рассказали, как менялись цены на популярный седан Toyota Camry





Отмечается, что еще в августе 2017 года в России стартовали продажи японского седана Toyota Camry седьмого поколения. Тогда базовая версия автомобиля предлагалась покупателям по цене от 1 329 000 рублей. За эту сумму покупатель получал машину с 2,0-литровым 148-сильным двигателем. За топовую «люксовую» версию модели с 6-ступенчатым «автоматом» производитель просил в 2017 году 1 953 000 рублей.Этот ценовой диапазон, утверждают эксперты, продержался недолго. Уже к концу того же года минимальный ценник на Toyota Camry в базовом исполнении вырос на 48 тысяч рублей. Еще 50 тысяч прибавилось и к ценнику самой дорогой версии автомобиля. Эти значения сохранялись вплоть до весны 2018 года. А изменились они с выходом на рынок восьмого по счету поколения автомобиля.Впрочем, невзирая на довольно заметные изменения в новой версии модели, ценник на Toyota Camry прошлого модельного ряда подешевел всего на 8 тысяч рублей. Зато топовая комплектация нового поколения оказалась сразу на 338 тысяч рублей дороже самой богатой комплектации прежнего поколения. В течение 2018 года цены на Toyota Camry в России повышались еще три раза. К концу года в самой дешевой и самой дорогой версиях машина прибавила в цене на 122 и 88 тысяч рублей соответственно.Что касается текущего года, то пока Toyota Camry подорожала в России только один раз. В самом начале 2019 года ценник был повышен на 52 тысячи и 70 тысяч рублей для базовой и «люксовой» комплектацией соответственно.