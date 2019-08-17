Специалисты сравнили безопасность крупных и небольших авто





Эксперты в данном случае использовали крупный Ford F-150, а также небольшой Ford Fiesta. Во время проведения краш-тестов транспортные средства были признаны хорошо защищенными. Специалисты дали этим моделям высокие баллы. Между тем, стоит отметить, что показатель надёжности для разных весовых категорий является неодинаковым. В ходе проведения экспериментов эксперты определили, что более крупный автомобиль может похвастаться большей безопасностью. В данном случае разница превышает два раза.В случае увеличения массы авто на пятьсот килограммов процент безопасности становится больше на 19 процентов.