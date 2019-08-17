Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех человек





По некоторым данным, причиной взрыва в китайском ресторане стала утечка газа. Данный инцидент произошел в одном из популярных заведений города Бэйпяо. На месте взрыва сейчас ведут работу сотрудники всех экстренных служб города. Также приводятся данные о погибших и пострадавших. Сообщается, что четыре человека во время взрыва получили смертельные ранения, еще 16 с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.Позднее также стало известно, что три человека из общего числа пострадавших при взрыве посетителей ресторана находятся в тяжелом состоянии. Местная полиция разбирается в обстоятельствах и причинах этого инцидента.