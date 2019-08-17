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Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех человек

Настоящим кошмаром обернулся поход в ресторан для жителей одного из китайских городов. В заведении прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли четверо. Сообщается, что еще более полутора десятков человек получили различные ранения.
Взрыв газа в китайском ресторане унес жизни четырех человек

По некоторым данным, причиной взрыва в китайском ресторане стала утечка газа. Данный инцидент произошел в одном из популярных заведений города Бэйпяо. На месте взрыва сейчас ведут работу сотрудники всех экстренных служб города. Также приводятся данные о погибших и пострадавших. Сообщается, что четыре человека во время взрыва получили смертельные ранения, еще 16 с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

Позднее также стало известно, что три человека из общего числа пострадавших при взрыве посетителей ресторана находятся в тяжелом состоянии. Местная полиция разбирается в обстоятельствах и причинах этого инцидента.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:18

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