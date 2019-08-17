В Китае создали электросамокат, способный самостоятельно вернуться на зарядную станцию





Автором этого изобретения стала китайская компания Segway-Ninebot Group, которая специализируется именно на производстве электрических самокатов. Отмечается, что ее новой моделью уже заинтересовались такие гиганты, как Lyft и Uber. Разработчик уверен, что модель, которая способна самостоятельно вернуться на зарядную станцию, может стать очень востребованной в сервисах проката или совместного использования подобных устройств.Стоимость нового самоката от Segway-Ninebot Group составит порядка 1 400 долларов США. Это довольно высокий ценник, особенно в сравнении с моделями, которые сегодня популярны в большинстве служб проката электросамокатов. В большинстве случаев ценник на подобную технику составляет порядка 200-300 долларов. Также сообщается, что в этом году новинка на рынке так и не появится, ее первых поставок следует ожидать не раньше начала 2020 года.