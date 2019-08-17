Китаянка заколола назвавшего ее толстой бойфренда ножницами





По данным издания The Mirror, молодой человек пытался запретить своей возлюбленной есть мороженое, мотивируя свой поступок тем, что она и без того слишком много весит. На этом фоне между парой, которая встречалась всего несколько недель, прямо на улице разгорелась серьезная ссора.В гневе девушка зашла в расположенный неподалеку магазин и приобрела там ножницы. После этого она вернулась на улицу к своему возлюбленному и нанесла ему несколько сильных ударов прямо на глазах у шокированных прохожих.Молодой человек с многочисленными ранениями был экстренно доставлен в ближайшую клинику, однако, несмотря на все старания медиков, спасти ему жизнь так и не удалось. Сообщается, что подозреваемая уже задержана полицией.