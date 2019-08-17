АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном самолете

Экологи и защитники окружающей среды раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном самолете. Активисты осудили подобное пренебрежительное отношение к природе со стороны королевской семьи.
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном самолете

Британские активисты осудили принца Гарри за лицемерие, объяснив это тем, что слова внука королевы Елизаветы II идут вразрез с его поступками. Причиной подобного обвинения стало пренебрежительное отношение к природе, которое продемонстрировал супруг Меган Маркл, воспользовавшись самолетом бизнес-класса Gulfstream 550 для полета на Ибицу. Экологи отметили, что только недавно принц выступал с речью о защите природы во время визита в палаточный городок Google на Сицилии, а теперь не гнушается в личных целях использовать транспорт, который выбрасывает огромное количество углекислого газа в атмосферу.

Активисты отмечают, что принц Гарри и Меган Маркл могли подать своим фанатам отличный пример бережного отношения к планете, поехав на отдых на поезде, а потом пересев на корабль. Однако королевская чета решила воспользоваться преимуществами своего положения, проигнорировав проблему изменения климата и своего вклада в этот процесс. Экологи и защитники окружающей среды туманного Альбиона раскритиковали герцогов Сассекских и призвали впредь следить за тем, чтобы экологические призывы четы не шли вразрез с их собственным поведением.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики заявили, что малиновое варенье блокирует распространение клеток…
Николай Басков опубликовал видео с Таисией Повалий и Владимиром…
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном…
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру за то, что она сравнила себя с…
"Очень красивая женщина": Любовь Успенская продемонстрировала свою фигуру в…
Китаянка заколола назвавшего ее толстой бойфренда…
Таисия Повалий откровенно рассказала об изменах…
Эксперты назвали продукты, бодрящие не хуже…
Дарья Мороз показала неприличный жест представителям "желтой…
В Крыму военные случайно запустили управляемую…
Лиза Галкина показала отцу свои познания во французском…
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком…
Ученые создали клеящиеся на кожу датчики для отслеживания состояния…
Митя Фомин готов стать отцом ребенка Любови…
Прототип обновленного McLaren 720S вывели для тестов на…
«Мастер и Маргарита» может стать самым дорогим фильмом в истории российского…
Наталья Подольская поделилась редкой фотографией трех поколений…
Infiniti готовит к выпуску новый кросс-купе с индексом…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о влиянии рака на ее семейные…
Катя Гордон раскритиковала звезд за глупые публикации в…
Redmi готовит производство собственного…
Лю Кана в экранизации видеоигры «Mortal Kombat» сыграет Луди…
Специалисты назвали самую концерогенную бытовую…
В продаже появился смартфон Nubia Z20 с двумя…
Валерий Сюткин раскритиковал современное поколение за…
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в…
Эксперты дали рекомендации по покупке поддержанной Mazda…
Опубликованы фото салона нового Genesis…
Названы самые грязные места в салоне…
Ученые из Германии выяснили, кошки или собаки лучше помогают справиться с…
Ученые создали новую модификацию…
Вышел трейлер фильма "Зеровилль" от режиссера Джеймса…
Ученые узнали о механизме смены пола у…
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ России проходит заводские…
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин развлекается с его…
Google Assistant победил на тестировании голосовых…
Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр показала первые фото после…
Huawei готовит стильные очки дополненной…
Юлия Высоцкая празднует 46-летие с супругом Андреем Кончаловским во…
Запрос «Ален Делон умер» стал одним из самых популярных в…
Просмотреть все новости