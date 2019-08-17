Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полеты на частном самолете





Британские активисты осудили принца Гарри за лицемерие, объяснив это тем, что слова внука королевы Елизаветы II идут вразрез с его поступками. Причиной подобного обвинения стало пренебрежительное отношение к природе, которое продемонстрировал супруг Меган Маркл, воспользовавшись самолетом бизнес-класса Gulfstream 550 для полета на Ибицу. Экологи отметили, что только недавно принц выступал с речью о защите природы во время визита в палаточный городок Google на Сицилии, а теперь не гнушается в личных целях использовать транспорт, который выбрасывает огромное количество углекислого газа в атмосферу.Активисты отмечают, что принц Гарри и Меган Маркл могли подать своим фанатам отличный пример бережного отношения к планете, поехав на отдых на поезде, а потом пересев на корабль. Однако королевская чета решила воспользоваться преимуществами своего положения, проигнорировав проблему изменения климата и своего вклада в этот процесс. Экологи и защитники окружающей среды туманного Альбиона раскритиковали герцогов Сассекских и призвали впредь следить за тем, чтобы экологические призывы четы не шли вразрез с их собственным поведением.