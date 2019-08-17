Эксперты дали рекомендации по покупке поддержанной Mazda CX-5





Сотрудники «Авто Mail.ru» и «Авто Плюс» рассказали, что японский производитель при создании Mazda CX-5 применяют тонкий металл, а это означает, что даже минимальный очаг ржавчины сможет оперативно поразить всю площадку кузова. Располагающийся внутри фар белый налет считается характерным явлением для кроссовера, при этом благодаря этому фактору можно снизить цену при покупке. Во время сборки моделей 2011 ии 2012 годов конструкторы допустили несколько ошибок, которые способны доставить владельцам ряд неудобств.Mazda CX-5 представили на форуме в Женеве 2011 года. Кросс позиционировался как замена успешной версии CX-7. В 2014 году вышел модернизированный автомобиль с современными функциями. Именно он стал начальным TC с опцией SkyActive.