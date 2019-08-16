МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

«Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными государственными органами республики Камерун и представителями судовладельца с целью содействия быстрейшему освобождению моряков», - подчеркивается в сообщении министерства.





Как говорится в сообщении МИДа, захваченное пиратами судно «Мармалайта», шедшее под флагом государства Антигуа и Барбуды, подверглось нападению в минувший четверг, 15 августа. По данным одного из крупных петербургских рекрутеров, всего было захвачено 8 членов экипажа грузового корабля, в числе которых трое граждан России. Другие подробности этого происшествия пока не приводятся.Представители российского посольства в Яунде уже заявили, что камерунские власти и представители компании-владельца судна стараются предпринимать все возможные меры для того, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.