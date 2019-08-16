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МИД РФ: У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

У берегов Камеруна в плен к пиратам попало грузовое судно с гражданами РФ на борту. С таким заявлением сегодня выступило МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, злоумышленники захватили судно датского судовладельца недалеко от порта Дуала. Всего на борту корабля было трое россиян.

Как говорится в сообщении МИДа, захваченное пиратами судно «Мармалайта», шедшее под флагом государства Антигуа и Барбуды, подверглось нападению в минувший четверг, 15 августа. По данным одного из крупных петербургских рекрутеров, всего было захвачено 8 членов экипажа грузового корабля, в числе которых трое граждан России. Другие подробности этого происшествия пока не приводятся.

Представители российского посольства в Яунде уже заявили, что камерунские власти и представители компании-владельца судна стараются предпринимать все возможные меры для того, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

«Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными государственными органами республики Камерун и представителями судовладельца с целью содействия быстрейшему освобождению моряков», - подчеркивается в сообщении министерства.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:30

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