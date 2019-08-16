"Меняйтесь! Это так круто": Певица Глюкоза сменила имидж

Певица Глюкоза делится с поклонниками в социальных сетях всем, что у нее происходит в жизни. Недавно исполнительница опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в новом образе. На снимках Наталья Ионова улыбается и демонстрирует обрезанную челку. В комментарии знаменитость написала, что каждой женщине время от времени необходимо меняться, чтобы открыть в себе новые грани и источники вдохновения. Певица особо отметила, чтобы девушка стала счастливой и уверенной в себе, ей нужно поменять своей имидж.В конце поста исполнительница призвала своих фанатов меняться. Подписчики высоко оценили публикацию своей любимицы, оставив более 69 000 лайков. Многие пришли к выводу, что челка очень идет певице и отметили, что готовы последовать ее примеру.