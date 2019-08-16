Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних каникул

Наталья Бочкарева провела лето, путешествуя по стране. За время каникул актриса посетила Псковско-Печерский монастырь, полетала на воздушном шаре в Сочи и на вертолете над Нижним Новгородом. По фотографиям с отдыха, которые публикует артистка в своем Instagram-аккаунте, поклонники отметили, что у Натальи Бочкаревой, которая похудела несколько лет назад, возвращаются прежние формы. Особенно сильно это стало заметно, когда звезда сериала "Счастливы вместе" поделилась снимком, на котором она в позирует в обтягивающей майке и шортах.В подписи к публикации актриса призывает относиться добрее к людям и не обращать внимание на мелочи. За пару часов пост набрал более 1 400 положительных отметок.