Наталья Бочкарева сильно поправилась после летних каникул
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева сильно поправилась. К такому выводу пришли подписчики, исходя из снимков, которыми звезда делится со своими в Instagram.
Наталья Бочкарева провела лето, путешествуя по стране. За время каникул актриса посетила Псковско-Печерский монастырь, полетала на воздушном шаре в Сочи и на вертолете над Нижним Новгородом. По фотографиям с отдыха, которые публикует артистка в своем Instagram-аккаунте, поклонники отметили, что у Натальи Бочкаревой, которая похудела несколько лет назад, возвращаются прежние формы. Особенно сильно это стало заметно, когда звезда сериала "Счастливы вместе" поделилась снимком, на котором она в позирует в обтягивающей майке и шортах.
В подписи к публикации актриса призывает относиться добрее к людям и не обращать внимание на мелочи. За пару часов пост набрал более 1 400 положительных отметок.
Наталья Бочкарева провела лето, путешествуя по стране. За время каникул актриса посетила Псковско-Печерский монастырь, полетала на воздушном шаре в Сочи и на вертолете над Нижним Новгородом. По фотографиям с отдыха, которые публикует артистка в своем Instagram-аккаунте, поклонники отметили, что у Натальи Бочкаревой, которая похудела несколько лет назад, возвращаются прежние формы. Особенно сильно это стало заметно, когда звезда сериала "Счастливы вместе" поделилась снимком, на котором она в позирует в обтягивающей майке и шортах.
В подписи к публикации актриса призывает относиться добрее к людям и не обращать внимание на мелочи. За пару часов пост набрал более 1 400 положительных отметок.